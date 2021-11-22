В Самаре вдвое выросло число протоколов на антимасочников в транспорте

С начала 2021 года в Самаре составили 515 протоколов на пассажиров без масок / Фото: администрация Самары

В Самаре вдвое увеличилось число протоколов на антимасочников в общественном транспорте. Если раньше проверяющие выявляли около 20 нарушителей, то результат минувшей недели — 40.

Всех пассажиров, которые отказались надеть маску или забыли ее взять с собой, высадили из общественного транспорта. Материалы, которые на них составили правоохранители, отправили в суды. Именно они решают, какое наказание назначить нарушителю. Максимальное — штраф до 30 тысяч рублей. При повторном случае сумма может вырасти уже до 50 тысяч.

— Всего с сентября 2020-го было составлено 659 протоколов на нарушителей масочного режима, из них 515 — в этом году, — рассказали в мэрии Самары.

Отметим, что проверяющие обращают внимание не только на пассажиров, но и на водителей с кондукторами. Сотрудникам транспортных предприятий, которые не надевают средства защиты, тоже грозит наказание. Их могут лишить ежемесячной премии.