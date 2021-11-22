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Общество22 ноября 2021 13:04

В Самарской областной библиотеке пройдет единый день вакцинации 23 ноября 2021 года

Привиться могут все желающие старше 18 лет при отсутствии противопоказаний
Алена ПРОВКИНА
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В единый день вакцинации привиться сможет каждый желающий старше 18 лет

В единый день вакцинации привиться сможет каждый желающий старше 18 лет

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 23 ноября 2021 года, пройдет единый день вакцинации в Самарской областной универсальной научной библиотеке. Пункт располагается по адресу: проспект Ленина, 14А и будет работать с 8:00 до 20:00.

Жители смогут пройти первичную и повторную вакцинацию в этом пункте. Привиться смогут все желающие старше 18 лет при отсутствии противопоказаний. При себе необходимо иметь паспорт.

Также 24 ноября новый пункт вакцинации откроется в Самарском медицинском колледже имени Нины Ляпиной. Он будет работать ежедневно с 9:00 до 20:00 по адресу: ул. Полевая, 80. Пожилые и маломобильные люди могут позвонить в поликлинику по месту прикрепления и вызвать мобильную бригаду на дом для проведения вакцинации. Всего в регионе работают 173 пункта вакцинации, 10 из них – круглосуточные.