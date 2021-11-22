Прокуратура проверит информацию о порче трупов в морге Тольятти

Тела умерших в морге складывают прямо на полу Фото: Скриншот с видео

В Тольятти пожаловались на беспредел в местном отделении ГБУЗ «Самарской областное бюро судебно-медицинской экспертизы». По сообщению в соцсетях, в морге умышленно портят трупы.

— Руководство заставляет сотрудников требовать с родственников умерших плату за хранение тел, более быстрое вскрытие, бальзамацию. Тела умерших, родственники которых отказываются платить, хранят без холодильников, на полу и возле батарей. Это приводит к гнилостным изменениям, — говорится в посте.

Отметим, что данное сообщение разместили сами работники морга. Они заявили, что их лишают премии, если они отказываются исполнять незаконные приказы. Они боятся увольнения, но все равно решили придать огласке этот вопиющий случай. Один из санитаров снял на видео, что сейчас происходит в тольяттинском морге.

В понедельник, 22 ноября 2021 года, пост разлетелся по местным пабликам. На него уже обратили внимание сотрудники правоохранительных органов. Насколько известно, прокуратура уже приступила к проверке информации о порче трупов. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.