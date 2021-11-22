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Общество22 ноября 2021 15:45

В Самаре с 2022 года планируют поднять цены на проезд в транспорте до 35 рублей

Будет пересмотрен список граждан, которым полагаются льготы
Алена ПРОВКИНА
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Пока власти не приняли окончательное утверждение новых тарифов

Пока власти не приняли окончательное утверждение новых тарифов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре с 2022 года могут поднять цены на проезд в общественном транспорте. Напомним, что тарифы не менялись два года, но на заседании трехсторонней комиссии отметили, что эти действия необходимы. Власти озвучили возможные цены: за наличный расчет билет будет стоить 35 рублей, а по безналичной оплате – 32 рубля.

В областном центре хотят пересмотреть список граждан, получающих льготы. С 2022 года власти хотят добавить к списку педагогов, медицинских и социальных работников.

Также может изменится сумма при покупке абонементов на месяц: школьникам – 640 рублей, студентам – 850 рублей, безлимитная карта – 1985 рублей. Повышение стоимости проезда не коснется пенсионеров и обладателей социальных карт.