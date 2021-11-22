В Самаре бывшую сотрудницу налоговой обвиняют во взятке

400 тысяч рублей женщина планировала взять себе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре бывшая сотрудница налоговой службу предстанет перед судом. Ее обвиняют в посредничестве, взятке и мошенничестве в особо крупном размере. В качестве взятки она получила 1 миллион 700 тысяч рублей.

По сообщению СУ СК России по Самарской области, мужчина обратился к местной жительнице, он знал, что ранее она работала в налоговой и хотел избежать выездной проверки. Бывшая сотрудница обратилась к обвиняемой за помощью.

В июне 2021 года бывшая сотрудница налоговой получила 1 миллион 700 тысяч рублей, из которых большуя часть должна была передать через посредника должностным лицам и оставить себе 400 тысяч.

Сотрудники ГУ МВД России по Самарской области успели предотвратить взятку. Следствие собрало достаточные доказательства для обвинительного приговора. Обвиняемой грозит штраф и лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.