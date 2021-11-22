Дмитрий Азаров потребовал упростить систему разблокировки социальных карт в Самарской области

Дмитрий Азаров потребовал упросить процесс разблокировки социальных транспортных карт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров потребовал упростить систему разблокировки социальных транспортных карт привитым гражданам. Этот вопрос обсуждался в понедельник, 22 ноября, во время заседания регионального оперштаба.

Ранее в регионе решили приостанавливать действие социальных карт для граждан в возрасте 65 лет, не прошедших вакцинацию и не имеющих медотвода или сертификата о перенесенном заболевании. Вместе с тем, ставилась задача возобновлять действие карт граждан после их вакцинации.

На заседании оперштаба Дмитрий Азаров раскритиковал глав муниципальных образований за то, что процесс восстановления социальных карт для пенсионеров до сих пор не отлажен. Губернатор дал жесткое распоряжение: как можно скорее упростить процесс восстановления транспортных карт и разобраться в каждой жалобе по этому вопросу. Люди старшего возраста не должны обивать пороги инстанций, выстроить работу – задача муниципалитетов.

Министерству социально-демографической и семейной политики глава региона поставил задачу оперативно изучить поступившие жалобы и решить вопрос с восстановлением работы карт.

Во время заседания прозвучало, что процесс разблокировки карт должен происходить автоматически.