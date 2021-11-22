Главу Тольятти возмутило жестокое издевательство над трупами в морге

Ужасными кадрами поделились сотрудники морга

В Тольятти продолжает разгораться скандал, связанный с жалобами на неправильное хранение тел умерших в городском морге. Жители давно жаловались на творящийся в заведении беспредел: по словам людей, потерявших близких, здесь процветало мздоимство. За любые услуги работники морга требовали с родственников немалых денег. Если же кто-то отказывался платить, тело клали около батареи или на полу, без холодильников. В итоге перед похоронами выдавали труп, который уже подвергся гнилостным изменениям. К проверкам уже приступила прокуратура и следственный комитет. Ситуацию прокомментировал и глава Тольятти Николай Ренц, который еще недавно был главврачом городской больницы №5.

- Я знаю, как работает морг. Знаю, как сложно порой, когда много тел. Но то, что я увидел, вызывает у меня крайнюю степень возмущения. Считаю, что надо предметно разбираться в случившемся, - отметил он.

Глава Тольятти призвал немедленно выяснить, почему не сделаны стеллажи в морге, почему все происходит так, как это показано на видео. Он подчеркнул, что ни отсутствие персонала, ни сложности такое обращение с телами мертвых людей оправдать не могут.

Видео из морга, принадлежащего госбюро судебно-медицинской экспертизы, появилось в социальных сетях в понедельник, 22 ноября. Его якобы сняли санитары, которые теперь опасаются, что их раскроют и накажут.