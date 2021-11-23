Автомобиль самарца арестовали за долги по штрафам ПДД в 600 тысяч рублей

Автомобиль самарца до реализации отправится на спецстоянку. Фото: УФССП по САмарской области

Судебные приставы разыскали жителя Самары в Жигулевске. Он не оплачивал штрафы за нарушение правил дорожного движения. Сумма долга составила – 600 000 рублей.

Японский кроссовер Nissan арестовали в Жигулевске. Раннее самарцу высылали письма с просьбой погасить задолженность, но он игнорировал, не оплачивал штрафы и не являлся на прием к судебному приставу.

Возбуждено несколько исполнительных производств. Сотрудники службы составили акт описи кроссовера “Nissan Pathfinder”. Машину отправили на спецстоянку, после ее продажи полученными деньгами покроют сумму долга, сообщает УФССП по Самарской области.