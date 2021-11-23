Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-3°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 ноября 2021 3:33

Автомобиль самарца арестовали за долги по штрафам ПДД в 600 тысяч рублей

Жителю пришлось поплатиться своим японским кроссовером Nissan
Алена ПРОВКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Автомобиль самарца до реализации отправится на спецстоянку. Фото: УФССП по САмарской области

Автомобиль самарца до реализации отправится на спецстоянку. Фото: УФССП по САмарской области

Судебные приставы разыскали жителя Самары в Жигулевске. Он не оплачивал штрафы за нарушение правил дорожного движения. Сумма долга составила – 600 000 рублей.

Японский кроссовер Nissan арестовали в Жигулевске. Раннее самарцу высылали письма с просьбой погасить задолженность, но он игнорировал, не оплачивал штрафы и не являлся на прием к судебному приставу.

Возбуждено несколько исполнительных производств. Сотрудники службы составили акт описи кроссовера “Nissan Pathfinder”. Машину отправили на спецстоянку, после ее продажи полученными деньгами покроют сумму долга, сообщает УФССП по Самарской области.