В Промышленном районе Самары благоустроят 11 дворов в 2022 году

В 2022 году планируют благоустроить еще 314 дворов по всей губернии Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Промышленном районе Самары благодаря нацпроекту благоустроят 11 дворов в 2022 году. Контракт с подрядной организацией заключен 15 октября.

Для каждого двора разрабатывается индивидуальный дизайн-проект, самарцы решат, как будут выглядеть их обновленные дворы. Работы по благоустройству начнутся по адресам: ул. Тополей, 9 и 11; ул. Ташкентская, 217; ул. Стара-Загора, 82; ул. Фадеева, 60; пр. Кирова, 240; ул. Стара-Загора, 116; ул. Ново-Садовая, 347 «А»; ул. Силина, 11, 13, 15, 17; ул. Ташкентская, 206, 208, 210; ул. Ново-Вокзальная, 223, 225, 227; ул. Ново-Вокзальная 165 и 165 «А».

Подрядчик заменит скамейки и урны, установит вазоны для цветов и улучшит детские и спортивные площадки. Работы, согласно контракту, начнутся не позднее 20 апреля.