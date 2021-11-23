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Происшествия23 ноября 2021 5:29

В Самаре мужчину задержали в лесу с 2 кг наркотиков

Он собирался спрятать вещества в багажник
Алена ПРОВКИНА
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Мужчина добровольно указал на местонахождение наркотика

Мужчина добровольно указал на местонахождение наркотика

В Волжском районе Самарской области транспортные полицейские задержали мужчину в лесу, когда он доставал из тайника 2 кг наркотиков. 44-летний наркокурьер после задержания добровольно указал местонахождение пакета с синтетическим наркотиком.

У самарца изъяли более 2-х килограммов наркотика PVP. После обыска гаража полицейские обнаружили у мужчины служебное удостоверение и карту сотрудника несуществующего подразделения правоохранительных органов, пакеты с порошкообразным и кристаллическим наркотиком и весы, сообщает Средневолжское линейное управление МВД России на транспорте.

Наркокурьер находится под арестом. Идут проверки на причастность в аналогичных преступлениях. Мужчине может грозить пожизненное лишение свободы.