В Самаре неизвестный «заминировал» отдел полиции на пр. Кирова

Ничего опасного в отделе полиции не обнаружили Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем в понедельник, 22 ноября 2021 года, в отделе полиции № 1 на проспекте Кирова, 223 в Самаре произошло ЧП. Кто-то позвонил по номеру 112 и заявил, что в здании заложена бомба. Об этом «КП-Самара» сообщил собственный источник, знакомый с ситуацией.

На место сразу же выехали оперативные службы города. Они эвакуировали из помещения работников и посетителей. Всего — 83 человека. Сотрудники ОМОН Росгвардии вместе с кинологами обследовали все этажи и подвал ОП № 1, но ничего опасного там не обнаружили.

Проверка показала, что сообщение о минировании поступило с телефона, не имеющего сим-карты. По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело по части 3 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в целях дестабилизации деятельности органов власти». Хулигану может грозить штраф от 700 тысяч до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок от 6 до 8 лет.