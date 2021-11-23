Более 1000 беременных заразились COVID-19 в Самарской области в 2021 году

Вакцинацию от коронавируса прошли 1115 беременных жительниц региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самарской области с начала 2021 года коронавирус подхватили уже 1055 беременных. Это больше, чем в 2020-м. За прошлый год число зараженных женщин, ждущих ребенка, было 344. Об этом 22 ноября сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян на заседании оперштаба.

— Наибольшая доля заболевших приходится на женщин в третьем триместре, — отметил глава Минздрава.

Медики советуют беременным прививаться вакциной «ГамКовидВак». Это необходимо делать после 22 недели. Сейчас в регионе прошли вакцинацию уже 1115 будущих мам. Это 17% от общего числа. Губернатор Дмитрий Азаров поручил заранее говорить беременным о важности вакцинации — еще с первых недель.