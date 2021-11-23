В Тольятти «Надежда» оставила горбольницу № 5 без трубок для ИВЛ

Больнице пришлось расторгнуть контракт стоимостью 1,14 млн рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Самарской области сорвали поставку медицинских изделий в горбольницу № 5 в Тольятти. Учреждение не получило трубки для дыхательных аппаратов ИВЛ. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФАС.

По данным ведомства, в сентябре 2021 года руководство больницы заключило контракт с ООО «Медицинская компания «Надежда» стоимостью 1,14 млн рублей. Фирма обязалась поставлять трубки по ежемесячной заявке в течение 10 рабочих дней. 14 сентября медучреждение направило заявку на товар общей стоимостью 198,3 тыс. рублей. Однако ничего не получило.

Горбольница расторгла договор с «Надеждой» в одностороннем порядке и обратилась в ФАС с требованием включить компанию в реестр недобросовестных поставщиков. Сотрудники антимонопольной службы провели проверку и установили, что нарушения действительно были. 18 ноября 2021 года фирму отправили в «черный список».