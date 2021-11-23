В Самаре женщина попала под колеса автомобиля «Mercedes»

Водитель и пешеход нарушили ПДД. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В понедельник, 22 ноября, в 14:10 водитель автомобиля «Mercedes-Benz» сбил 54-летнюю женщину. Она переходила дорогу в неположенном месте.

Водитель двигался со стороны улицы Ново-Садовой в направлении улицы Московское шоссе. Он нарушил правила и выехал с прилегающий территории, пересекая сплошную линию. Автовладелец не заметил женщину, переходившую дорогу. Происшествие случилось напротив дома по улице Советской Армии № 212 «А», сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В результате ДТП пострадавшую женщину отправили в ближайшее медицинское учреждение.