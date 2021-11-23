В цирке Самары покажут новогоднее представление «Белые львы — сказка из Парижа»

Сказочный спектакль начнут показывать в цирке с 18 декабря 2021 года

Жителей Самары зовут на новогоднее представление в цирк. Гостей ждет программа «Белые львы — сказка из Парижа». Посмотреть новое шоу можно будет с 18 декабря 2021-го по 16 января 2022 года.

Самарцам покажут красочный и зрелищный спектакль со сложнейшими трюками. В центре постановки — четверо бандитов Пупс, Фомич, Лулу и Энри, которые находят багаж пропавшего парижского цирка и случайно начинают оживлять чудеса.

Также в программе шоу: выступление енотов, белоснежных дикобразов, попугаев Ара, лам и других животных. Зрители увидят Деда Мороза и Снегурочку, а еще единственный в мире аттракцион белых львов. Им руководит заслуженная артистка России Надежда Сквирская.

Стоимость билета — от 600 рублей (цена зависит от сектора). Дети до 3 лет смогут увидеть новогоднюю сказку бесплатно.