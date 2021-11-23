Самарским медикам повысили «подъемные» за выбор особо востребованных специальностей

Медработникам повысили выплаты по поручению губернатора Дмитрия Азарова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Молодым медикам Самарской области повысили выплаты за выбор наиболее востребованных специальностей. Раньше размер ежегодных «подъемных» составлял 166 тысяч рублей, а теперь — 200 тысяч. Поручение об увеличении этой суммы дал губернатор Дмитрий Азаров.

До конца 2021-го выплаты предоставят более 450 молодым медикам. Получателей будет в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Отметим, что для наиболее дефицитных специальностей (врачи общей практики, сотрудники бригад сорокой помощи: анестезиолог-реаниматолог, педиатр, психиатр) размер «подъемных» составит 300 тысяч рублей.

— Меры поддержки, которые мы предоставляем, являются серьезным подспорьем для привлечения молодых медработников по самым востребованным специальностям. Нагрузка на врачей, медсестер, санитаров в последние месяцы увеличилась кратно. Поэтому нам крайне важно позаботиться о тех, кто бережет наше здоровье, — сказал Дмитрий Азаров.

Добавим, данную выплату предоставляют врачам и специалистам со средним медицинским образованием, которые трудоустроились в госучреждения в год окончания учебного заведения. Главное условие — на наиболее востребованные должности. Каждый из молодых медиков должен отработать на этом месте как минимум три года. За все время действия программы «подъемные» получили уже свыше 2,5 тыс. работников здравоохранения.