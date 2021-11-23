Больницы Самары переводят в штатный режим работы

Свободный коечный фонд составляет 38,5% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре отделения больниц переводят в штатный режим работы. О переводе сообщила пресс-служба областного правительства 22 ноября.

По словам министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, отмечаются положительные тенденции – уменьшается количество пациентов на амбулаторном этапе. За неделю количество пациентов на стационарном лечении снизилось на 33%. Сейчас в госпиталях лечатся 5272 пациента.

Снижение уровня зараженных позволило медикам возвращать в обычный режим работы отделения городских больниц № 8, № 10 и медсанчасти № 5.