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Общество23 ноября 2021 10:42

Больницы Самары переводят в штатный режим работы

Уменьшается количество пациентов на амбулаторном этапе
Алена ПРОВКИНА
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Свободный коечный фонд составляет 38,5%

Свободный коечный фонд составляет 38,5%

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре отделения больниц переводят в штатный режим работы. О переводе сообщила пресс-служба областного правительства 22 ноября.

По словам министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, отмечаются положительные тенденции – уменьшается количество пациентов на амбулаторном этапе. За неделю количество пациентов на стационарном лечении снизилось на 33%. Сейчас в госпиталях лечатся 5272 пациента.

Снижение уровня зараженных позволило медикам возвращать в обычный режим работы отделения городских больниц № 8, № 10 и медсанчасти № 5.