Представители авиакомпании рассказали, что случилось в самолете Египет-Самара, где умер мужчина

Самарец покончил с собой в туалете самолета Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на 23 ноября 2021 года во время выполнения рейса S7 6619 Шарм-Эль-Шейх — Самара на борту самолета нашли мертвым жителя Самары. Представители авиакомпании рассказали, что произошло в минувшую ночь.

— Во время полета один из пассажиров отправился в туалетную комнату. Бортпроводников насторожило, что мужчина слишком долго находится там, — рассказал «КП-Самара» официальный представитель авиакомпании S7 Airlines.

Дверь вскрыли. Бортпроводники обнаружили пассажира без сознания с признаками суицида. Командир воздушного судна решил посадить самолет в ближайшем аэропорту — в Каире.

— На рейсе присутствовали три медработника, в том числе реаниматолог. До приземления самолета врачи пытались реанимировать пассажира. К сожалению, спасти его не удалось. Врачи в аэропорте Каира констатировали смерть, — рассказали в авиакомпании.

Погибшего переправили в Самару в багажно-грузовом отделении. Самолет прибыл в Курумоч в 5:09, после этого тело передали родственникам.