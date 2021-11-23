В Самаре 90 волонтеров бесплатно прошли обучение навыкам реставрационных работ на ОКН

Волонтеров научили основным принципам консервации и реставрации старинных построек

В Самаре благодаря нацпроекту «Культура» уже второй год проводят «Школу волонтеров наследия». В рамках основной программы 75 человек освоили основные принципы бережной работы с металлом, камнем, деревом и другими материалами, а 25 волонтеров учились по специальной программе. Для них были организованы мастер-классы на таких объектах, как:

- «Фабрика-кухня завода имени Масленникова» (филиал Третьяковской галереи), где волонтеры очищали дореволюционную плитку, которую в дальнейшем мы увидим на определенных площадках этого объекта.

- «Дом мещанки Сафоновой» — объект деревянного зодчества в стиле «ампир», объект был спасен от сноса членами ВООПИиК и жителями города летом 2021 года.

- «Самарские мануфактуры: Центр дизайна и ремесленной культуры», где прошли мастер-классы по восстановлению аутентичных наличников.

Волонтеры не только усвоили основные понятия и принципы консервации и реставрации объектов культурного наследия, но в дальнейшем смогут применять эти навыки при восстановлении ОКН под руководством реставраторов.