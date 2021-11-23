Более 300 тысяч доз вакцин от гриппа поступили в Самарскую область

Прививку от гриппа сделали уже более 500 тысяч жителей Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарскую область завезли более 300 тысяч доз вакцин от гриппа. Среди них: «Ультрикс Квадри», «Совигрипп», «Гриппол плюс», которыми можно прививать как детей, так и взрослых, а также «Флю-М». Последний препарат предназначен для людей от 18 до 60 лет. Скоро все вакцины распределят по медучреждениям региона.

По данным регионального правительства, прививку от гриппа сделали уже более 500 тысяч человек, в том числе около 170 тысяч детей. Отметим, что в первую очередь вакцинацию необходимо пройти: детям старше 6 месяцев, школьникам, студентам, беременным, людям 60+, медработникам, сотрудникам учебных заведений и транспортных предприятий, а также коммунальщикам, призывникам и тем, кто страдает хроническими заболеваниями.

Напомним, в Самарской области сейчас продолжается и вакцинация против коронавируса. Защиту от COVID-19 уже поставили более 1 млн 492 тысяч жителей. Медики советуют сделать обе прививки: и от КВИ, и от гриппа. Интервал между ними должен составить как минимум 1 месяц.