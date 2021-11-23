Жителя Самарской области задержали за убийство беременной лосихи в Оренбуржье

В полиции возбудили уголовное дело против браконьера Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Самарской области съездил в Оренбуржье и стал фигурантом уголовного дела. Мужчину подозревают в убийстве беременной самки лося. Сумма ущерба составила 80 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Все случилось около Тоцкого военного полигона. Егеря, объезжая охотничьи угодья, заметили, как двое мужчин разделывают тушу лосихи. Они же и вызвали на место полицейских. Правоохранители выяснили, что животное из карабина застрелил 42-летний житель Самарской области. Он специально приехал в Оренбуржье, чтобы поохотиться.

— В дальнейшем мужчина позвонил знакомому и попросил помочь разделать и вывезти тушу. Лицензии на добычу лося у него нет, — сообщили в полиции.

В отношении самарца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 258 УК РФ «Незаконная охота». Ему может грозить до 2 лет лишения свободы.