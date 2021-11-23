В Самаре в 2021 году установят более 7 тысяч светящихся композиций к Новому году

Самару начали украшать к Новому году - 2022. Фото: Администрация Самары

В Самаре начали подготовку к Новому году 2022. Специалисты «Самарагорсвет» приступили к украшению города светящимися композициями.

- Всего планируется установить 7 179 композиций, в частности вдоль дорог развесят более 3 тысяч светящихся элементов, - рассказали представители городской администрации.

Сейчас специалисты монтируют один из самых сложных объектов – светодиодный фонтан на площади Славы. Включение композиции запланировано на 3 декабря, а основной объем работ по украшению города гирляндами хотят завершить до 10 декабря 2021 года.

Напомним, сейчас уже начали устанавливать главную новогоднюю елку на площади Куйбышева. Также как и в прошлые годы, ее будут окружать несколько маленьких елочек. Новогодний комплекс на площади Куйбышева должен заработать уже 25 декабря 2021 года.