Более 1200 самарцев привились от COVID-19 в областной библиотеке 23 ноября 2021 года

Сделать прививку в областной библиотеке может любой желающий старше 18 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 23 ноября 2021 года, Самарская областная универсальная научная библиотека (пр. Ленина, 14а) вновь превратилась в пункт вакцинации от коронавируса. За шесть часов работы там успели принять уже 1 218 человек.

В библиотеке можно пройти как первичную, так и повторную вакцинацию. Так, 290 самарцев привились первым компонентом «Спутника V», 176 — «ЭпиВакКороной», а 752 — прошли повторную ревакцинацию. Отметим, что вся процедура — от заполнения документов до самого укола — занимает не больше 15 минут.

Напомним, прививочный пункт в областной библиотеке будет работать сегодня до 20:00. У тех, кто пока не поставил защиту от COVID-19, еще есть время сделать это. Например, прийти после работы. С собой нужно взять паспорт. Еще одно важное условие — отсутствие противопоказаний.