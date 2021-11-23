Названы зарплаты водителей и кондукторов в Самаре

У городских перевозчиков наблюдается дефицит кадров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре назрел вопрос об индексации зарплаты водителям и кондукторам общественного транспорта. Многие из них получают меньше 30 тысяч рублей в месяц. Низкий доход — одна из причин текучки кадров.

— Зарплата около 50% кондукторов составляет менее 20 тысяч рублей, свыше 35% водителей ежемесячно получают не более 30 тысяч рублей, — сообщили в городской администрации.

По информации чиновников, в транспортных предприятиях города наблюдается дефицит сотрудников. К примеру, в МП «Трамвайно-троллейбусное управление» не хватает 346 водителей (это 34% от штата) и 482 кондуктора (47% от штата).

В «СамараАвтоГазе», который занимается автобусными перевозками, дефицит водителей составляет 25%, а кондукторов — 35%. Чтобы нормально функционировать, компании требуются еще 241 шофер и 337 «билетеров».