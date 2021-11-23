Жителя Самары отдадут под суд за фиктивную регистрацию фирмы

Уголовное дело с обвинительным заключением передали в суд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить 25-летнего местного жителя, который фиктивно зарегистрировал юридическое лицо. Как выяснилось, он был подставным лицом и получил за свою услугу денежное вознаграждение. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

По версии следствия, в декабре 2019 года молодой человек в присутствии нотариуса подписал внесение изменений в данные ЕГРЮЛ о смене директора и учредителя организации. Позже выяснилось, что за предоставление своего паспорта у нотариуса он получил 10 тысяч рублей, а фактически управлять фирмой он не собирался.

Далее налоговый орган на основе предоставленных документов вынес решение о государственной регистрации сведений о новом юридическом лице. Обвиняемый стал единственным участником и директором фирмы.

Следствием была собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело было передано в суд для рассмотрения по существу. Самарцу вменяют статью 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица», санкцией которой предусмотрено максимальное наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет.