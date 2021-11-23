Самарчанка пригласила губернатора Дмитрия Азарова прогуляться по гололеду

Самары не видят работу дворников. Фото: twitter.com/FomYulia

В Самаре первый снег выпал в начале ноября, а уже к концу последнего месяца осени на дорогах образовался сильный гололед. Как сообщает администрация, снегоуборочная техника уже выходит на улицы города, однако не все жители замечают работу дворников.

- Дмитрий Игоревич, приглашаю Вас лично прогуляться со мной по льду от завода им. Тарасова до поликлиники №14, - с сарказмом пишет недовольная самарчанка.

Женщина отмечает, что по этой дороге люди ходят в поликлинику. По ее словам, что по такому гололеду в поликлинику можно приходить не к терапевту с простудой, а сразу к травматологу.

Стоит отметить, что в конце октября 2021 года администрация Самары отчиталась о закупке новой снегоуборочной техники, в том числе и разбрасывателей противогололедных реагентов. По контракту планировалось приобрести 41 спецмашину на сумму 354 миллиона рублей. Новая техника позволит выходить на расчистку улиц в две смены.