В Самаре голый мужчина ворвался на кухню хинкальной

Обнаженный мужчина испугал посетителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером во вторник, 23 ноября 2021 года, в хинкальную «Мимино» в торговом комплексе «Аврора Молл» в Самаре ворвался обнаженный мужчина. По словам свидетелей, он был перепачкан красной краской и сразу побежал на кухню к поварам. Информация об этом появилась в соцсетях.

На вызов быстро отреагировала полиция. Заведение быстро закрыли, а мужчину забрали медики скорой помощи. Как сообщают очевидцы, чувствовал он себя прекрасно и веселился. Обнаженный гость напугал посетителей, поваров и официантов.

Официальных комментариев пока нет. Почему самарец совершил такой эпатажный поступок, остается загадкой. В этом предстоит разобраться правоохранителям.