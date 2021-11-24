В Самаре завершено расследование дела бывшей судьи Промышленного района

Бывшая судья хотела оставить взятку себе и потратить на личные нужды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершено расследование уголовного дела бывшей судьи районного суда. Обвиняемая воспользовалась своим служебным положением и договорилась о взятке в 400 тысяч рублей.

По данным СУ СК России по Самарской области, в октябре 2020 года знакомый судьи хотел договориться о пересмотре дела для своей подруги. Обвиняемая согласилась на взятку и заверила мужчину, что передаст 400 тысяч рублей должностным лицам, которые помогут решить эту проблему. Как оказалось, женщина собиралась оставить деньги себе. 30 октября правоохранители задержали бывшую судью.

Расследование уголовного дела завершилось. Бывшая судья Промышленного района предстанет перед судом. Ей грозит штраф и лишение свободы до 6 лет.