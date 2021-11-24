Мосты на ул. Земеца и Главной в Самаре отремонтируют в 2022 году

В Самаре приведут в порядок мост на Главной и путепровод на Земеца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре планируют отремонтировать путепровод на улице Земеца и мост на улице Главной. Работы запланированы на 2022 год. Об этом на заседании профильного комитета гордумы сообщил глава департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин.

По словам чиновника, в следующем году на ремонт мостов и путепроводов в Самаре предусмотрено 15 млн рублей. В первую очередь необходимо отремонтировать транспортные объекты на улицах Земеца и Главной.

Олег Ивахин отметил, что департамент запросил в региональном министерстве транспорта и автодорог дополнительные средства. Как пишет Волга Ньюс, работы планируется провести на условиях софинансирования. Всего на ремонт двух мостов, по предварительной оценке специалистов, понадобится около 400 млн рублей.