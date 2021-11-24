Житель Самары незаконно продавал SIM-карты в алкогольном магазине

Мужчина продавал SIM-карты в алкогольном магазине Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре мужчину оштрафовали на 2 тысячи рублей за незаконную продажу SIM-карт в магазине слабоалкогольных напитков. «Номера» конфисковали.

По данным УФССП по Самарской области, самарец продавал «номера» без заключения договора на оказание услуг сотовой связи. В продаже имелись номера различных операторов. Правонарушителя признали виновным.

Суд назначил мужчине административный штраф в размере 2 тысяч рублей и постановил уничтожить все SIM-карты. «Симки» конфискованы и переданы судебным приставом представителям Росимущества.