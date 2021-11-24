Памятник Тамерлану может появиться в Самарской области в 2023 году

Памятник планируют установить на месте мемориального камня у реки Кондурча / Фото: администрация Красноярского района

В Самарской области могут установить памятник тюрко-монгольскому завоевателю Тамерлану (Тимуру) и его военачальникам. Об этом говорится в постановлении кабмина Узбекистана.

Власти республики планируют провести смотр-конкурс по созданию скульптурной композиции. Установить монумент хотят на месте мемориального камня на реке Кондурча (Красноярский район), посвященного великой битве войск Тимура с золотоордынской армией хана Тохтамыша. Сражение состоялось 18 июня 1391 года и завершилось полным разгромом Тохтамыша. Он бежал за Волгу, а затем в Литву.

Правительство Узбекистана намерено заключить меморандум с МИД и министерством культуры РФ по установке памятника, который определят победителем по итогам конкурса. Реализация проекта намечена на 2021-2023 годы.