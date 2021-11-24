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Здоровье24 ноября 2021 7:59

В Самарской области создали чат-бот для отслеживания состояния COVID-пациентов

Сервис запустили в трех мессенджерах
Анастасия ФИЛАТОВА
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Чат-бот - еще один помощник для медиков Самарской области

Чат-бот - еще один помощник для медиков Самарской области

В Самарской области создали дополнительный сервис для отслеживания состояния пациентов с COVID-19, которые лечатся на дому. Это специальный чат-бот, который запустили в Viber, WhatsApp и Telegram. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Любой желающий может подключиться к чат-боту. Чтобы зарегистрироваться в системе, необходимо ввести контактные данные. После этого пациенту предложат пройти опрос. Это занимает не больше двух минут. Если состояние больного ухудшится (это будут выявлять по итогам анкетирования), то с ним свяжется врач амбулаторного центра. При необходимости специалист направит на дом бригаду медиков.

Напомним, в Самарской области с 2020 года работает робот, который помогает медикам следить за состоянием здоровья ковид-пациентов. Он связывается с больным и узнает, есть ли у него температура, слабость, одышка, боль в мышцах и суставах. При ухудшении самочувствия робот передает информацию в координационный центр амбулаторной помощи. Он функционирует на базе городской поликлиники № 15. После этого данные направляют лечащему врачу.