В Куйбышевском районе Самары водитель легковушки влетел в дерево и покалечил двух пассажиров

Пассажиров отправили в ближайшее медицинское учреждение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Куйбышевском районе Самары, ночью 23 ноября, в 1:30 36-летний водитель съехал с дороги и влетел в дерево. Автомобилист отказался проходить тест на алкогольное опьянение.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, мужчина двигался на автомобиле «ВАЗ-2114» по улице Центральной со стороны Сиреневого переулка в направлении улицы Поселковой. Возле дома № 8 по улице Центральной водитель потерял управление и съехал на обочину. Легковая машина врезалась в дерево. От столкновения у автомобиля выбило лобовое стекло.

В результате ДТП пострадали два пассажира. Их доставили в ближайшее медицинское учреждение. Водитель отказался от прохождения алкотеста. Напомним, что отказ от медицинского освидетельствования на опьянение грозит водителям штрафом и лишением прав до двух лет.