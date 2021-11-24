В Самаре напротив ТЦ «Эль Рио» с балкона 12 этажа выпал 34-летний мужчина

Полиция проводит проверку по факту ЧП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем, 23 ноября 2021 года, под окнами многоэтажного дома на Московском шоссе, 308 было обнаружено тело погибшего мужчины. Как сообщили «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах, предположительная причина смерти – падение с высоты.

- 34-летний погибший был прописан по данному адресу в квартире на 12 этаже. Вероятно, что он выпал с балкона своей квартиры, - рассказали «Комсомолке» собственные источники.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту происшествия. Выясняются все обстоятельства случившегося.