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Происшествия24 ноября 2021 10:35

В Самаре напротив ТЦ «Эль Рио» с балкона 12 этажа выпал 34-летний мужчина

ЧП произошло в многоэтажном доме на Московском шоссе, 308
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Полиция проводит проверку по факту ЧП

Полиция проводит проверку по факту ЧП

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем, 23 ноября 2021 года, под окнами многоэтажного дома на Московском шоссе, 308 было обнаружено тело погибшего мужчины. Как сообщили «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах, предположительная причина смерти – падение с высоты.

- 34-летний погибший был прописан по данному адресу в квартире на 12 этаже. Вероятно, что он выпал с балкона своей квартиры, - рассказали «Комсомолке» собственные источники.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту происшествия. Выясняются все обстоятельства случившегося.