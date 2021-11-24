В Самарской области могут повысить штрафы за парковку на газоне

Наказание за незаконную парковку планируют ужесточить Фото: Альберт ДЗЕНЬ

В Самарской области предложили ужесточить наказание за парковку на газоне. По мнению авторов инициативы, штрафы, которые установлены сейчас за данное нарушение, недостаточно действенны. Информация об этом прозвучала 23 ноября 2021 года на заседании профильного комитета губернской думы.

— Поддержан законопроект о внесении изменений в закон «Об административных правонарушениях в Самарской области». Он предусматривает ужесточение ответственности за размещение транспорта на газоне, а также на иной озелененной или рекреационной зоне, — говорится на сайте областного парламента.

Штрафы за незаконную парковку предложили поднять на 500 рублей. То есть сумма, которую автомобилисту придется заплатить за нарушение, составит 1500-3500 рублей. А при повторном нарушении — от 3500 до 5000 рублей.