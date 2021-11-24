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Общество24 ноября 2021 11:50

Дорожники повредили коллектор в Куйбышевском районе Самары 24 ноября 2021 года

В домах местных жителей могут возникнуть проблемы с канализацией
Алена ПРОВКИНА
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Пока неизвестно, когда устранят проблему

Пока неизвестно, когда устранят проблему

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем в среду, 24 ноября 2021 года, в Куйбышевском районе Самары произошло ЧП. На пересечении Пугачевского тракта и улицы Грозненской работники ООО «СамараТрансСтрой» повредили напорный коллектор. Из-за этого жители 116-го километра и 25-го квартала могут столкнуться со сбоями в работе канализации.

— Чтобы устранить технологический сбой, необходимо остановить пять канализационных насосных станций. До этого момента сточные воды из сломанной трубы под напором будут выходить на поверхность, — сообщили в «РКС-Самара».

Специалисты уже выехали на место для обследования и отключения канализационных и насосных станций. Сбои в работе системы водоотведения будут и в домах, и на улицах района.

Ресурсники отмечают, что компания «СамараТрансСтрой», которая занимается строительством и ремонтом дорог, уже не первый раз повреждает сети водоснабжения.