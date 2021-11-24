В Самаре за 3,2 млн рублей снесут аварийный дом на ул. Ивана Булкина

Двухэтажный дом признан аварийным и подлежащим сносу Фото: Google. Карты.

В Советском районе Самары снесут еще один аварийный жилой дом. Речь идет о двухэтажке на улице Ивана Булкина, 36а. Департамент управления имуществом начал искать подрядчика для проведения работ. Информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, необходимо демонтировать все инженерные коммуникации, оба этажа здания и подвал, а затем засыпать котлован и вывезти строительный мусор на полигон. Отметим, что перед началом работ подрядчик должен будет установить по периметру площадки ограждение. Снос нужно выполнить таким образом, чтобы не повредить элементы благоустройства и озеленение территории.

Итоги электронного аукциона подведут 2 декабря 2021 года. Начальная (максимальная) стоимость контракта — 3,29 млн рублей. Срок выполнения работ — до 22 декабря 2021 года.