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Общество24 ноября 2021 12:18

В Самарской области снесут «Мертвый город» в селе Водино Красноярского района

Администрация Самары выделит средства на расчистку территории от застройки
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Сроки проведения работ по сносу "Мертвого города" неизвестны

Сроки проведения работ по сносу "Мертвого города" неизвестны

Фото: принтскрин видео.

Самарский областной суд обязал администрацию Самары расчистить территорию недостроенного жилого комплекса в селе Водино Красноярского района. Об этом сообщила газета «Самарское обозрение». Проект был заморожен в начале 90-х годов из-за отсутствия финансирования и с тех пор знаковое место называют «Мертвым городом».

В 2020 году прокурорская проверка установила, что здания представляют угрозу и находятся на грани обрушения. Объекты находятся в муниципальной собственности, однако администрация Самары сообщила, что проект возобновлять не собираются. После этого прокуратура обратилась в суд с иском об устранении нарушений и запрете проникновения на опасную территорию посторонних лиц.

- В связи с тем, что объект находится в достаточном удалении от города, было принято решение снести недостроенные дома. Сейчас департамент управления имуществом готовит необходимые документы, - сообщили «Самарскому обозрению» в администрации.

В настоящее время не сообщаются сроки проведения работ, также не известно в какую сумму обойдутся работы городскому бюджету.