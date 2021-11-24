В Самаре разыграли первые подарки за вакцинацию

Принять участие в викторине могут вакцинированные граждане Фото: Предоставлено "Комсомолке"

24 ноября в Самаре состоялся первый розыгрыш викторины «ВАКЦИНАЦИЯ - ЭТО ЖИЗНЬ». Мероприятие проходило в прямом эфире, где выбрали двух победителей, кто-то стал обладателем квартиры, машины, а также 1000 сертификатов на 4000 рублей. Победителей выбирали случайным образом при помощи программы «Цифровой барабан» без стороннего вмешательства. 183 002 жителя Самарской области поучаствовали в розыгрыше.

Принять участие в викторине могли все вакцинированные граждане, заполнившие простую форму на сайте «Карта жителя Самарской области». Те же, кто вакцинировались или ревакцинировались в период с 15.11.2021 г. по 20.12.2021 г. могут и не регистрироваться — их уникальный номер регистровой записи (УНРЗ) автоматически попадает в списки участников при согласии участия в викторине перед процедурой вакцинации.

Важно заметить, что это был только первый этап и лишь первые 1002 разыгранных приза. Следующие викторины пройдут 8 и 22 декабря. Те, кто не выиграли ценные призы в викторине, автоматически продолжат участие, а еще незарегистрированные пользователи до сих пор могут это исправить, вакцинировавшись, и поучаствовать в предстоящих этапах розыгрыша.

Квартиру выиграл номер 630000072810312, а автомобиль — 630000074086178.

Узнать о победе можно на сайте: https://card.samregion.ru/#/vaccine-quiz/info

Пояснение:

Вакцинированный с 15 ноября по 20 декабря, автоматически участвует в акции. Регистрации и заявительного характера от самого пациента не требуется. При вакцинации первой дозой двухкомпонентной вакцины или при вакцинации однодозной вакциной уникальный номер регистровой записи (УНРЗ) присваивается автоматически, и значит, попадает в розыгрыш призов. Заявительный характер акции действует только для тех, кто сделал прививку с 24 сентября 2020 года по 14 ноября 2021 года, становятся участниками акции именно путем подачи заявки на сайте «Карта жителя Самарской области».