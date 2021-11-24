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Общество24 ноября 2021 13:39

Автобусы № 3 и 5Д пустили в объезд из-за прорыва горячей воды в Самаре

ЧП произошло 24 ноября 2021 года на пересечении улиц Самарской и Ленинградской
Анастасия ФИЛАТОВА
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Из-за повреждения на теплосетях ограничили движение общественного транспорта

Из-за повреждения на теплосетях ограничили движение общественного транспорта

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем в среду, 24 ноября 2021 года, в историческом центре Самары произошла коммунальная неприятность. На пересечении улиц Самарской и Ленинградской выявили прорыв горячей воды. Из-за этого там ограничили движение общественного транспорта.

— Автобусы № 3 и 5Д направлены в объезд, — сообщили в твиттере представители департамента транспорта Самары.

Так, маршрут № 3 в сторону площади Революции будет временно курсировать по улице Венцека, а в направлении Речной — по улицам Льва Толстого и Братьев Коростелевых.

Автобус № 5Д пустили по улицам Некрасовской, Галактионовской и Венцека. По такой схеме он будет ездить в обоих направлениях.

— Специалисты «ПТС» выявили дефект на теплосети в районе сквера Высоцкого. Поврежденный участок оперативно выведен из работы, идет подготовка к ремонту, — сообщили «КП-Самара» в пресс-службе компании «Т Плюс».

Ближайшие жилые дома планируют перевести на резервную схему подачи тепла. Ремонт поврежденной трубы обещают завершить в короткие сроки.