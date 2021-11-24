В 2021 году в Самаре на дорогах установили порядка 6800 погонных метров пешеходных ограждений

Ограждения призваны обезопасить пешеходов. Фото: Администрация Самары

В Самаре с начала 2021 года было установлено порядка 6800 погонных метров ограждений вдоль дорог, чтобы предотвратить выход пешеходов на проезжую часть. Монтаж технических средств происходит в обязательном порядке за 50 метров до светофора, а также вблизи пешеходных переходов возле образовательных учреждений.

- Ограждения для пешеходов появились в этом сезоне в Самаре более чем на 70 участках. Так, на средства нацпроекта были защищены перекрестки улиц Партизанской и Дзержинского, Чернореченской и Дачной и др, - рассказали в администрации Самары.

Кроме того, на дорогах Самары появились новые светофоры и пешеходные переходы. Администрация уже составила план работ по продолжению проведения данных работ на 2022 год.