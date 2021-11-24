Жителям Самары рассказали, какими способами можно разблокировать социальные карты

Непривитым пенсионерам заблокировали социальные карты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты социальной поддержки Самарской области рассказали, как можно разблокировать социальные карты для льготного проезда в общественном транспорте. Напомним, соцкарты были заблокированы у самарцев в возрасте старше 65 лет, которые не прошли вакцинацию от коронавируса.

Так, чтобы разблокировать социальную проездную карту нужно выполнить один из приведенных алгоритмов действий:

- Если у держателя социальной карты есть медотвод от прохождения вакцинации в связи с противопоказаниями, необходимо обратиться на «горячу линию» социальной защиты. Специалисту необходимо сообщить свои данные, номер СНИЛС, контактный телефон, номер соцкарты, а также название медицинской организации, к которой он прикреплен. При подтверждении сведений о медотводе, карта будет разблокирована.

- Если есть оригинал QR-кода о вакцинации или сертификат перенесенном заболевании, нужно обратиться в офисы «Транспортной карты» в Самаре, Тольятти и Новокуйбышевске. Жители отдаленных районов могут прийти в управление социальной защиты с паспортом, сертификатом и социальной картой.

- Если у пенсионера есть оригинал сертификата о перенесенном заболевании или справка о вакцинации, но нет QR-кода на портале «Госуслуги», то необходимо обратиться на «горячую линию» социальной защиты и сообщить свои данные, а также название поликлиники, к которой прикреплен. Сведения будут переданы в медицинскую организацию и при подтверждении информации соцкарта будет разблокирована.

- Если человек прошел вакцинацию или перенес коронавирус, но у него нет возможности распечатать QR-код и зарегистрироваться на «Госуслугах», то можно также обратиться в соцзащиту, где предоставят общественный доступ для печати кода из личного кабинета. Кроме того, самарцам там помогут зарегистрироваться на портале «Госуслуг».

Распечатать QR-код можно также в пунктах МФЦ и отделениях Пенсионного фонда в Самаре. Также работают районные центра управлений соцзащиты населения.