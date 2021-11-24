Работникам культурных учреждений Самарской области выплатят зарплаты в полной мере до конца 2021 года

Библиотеки, музеи и театры потерпели финансовые потери во время пандемии коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел внеочередное совещание Госсовета по культуре, где обсудили антикризисные меры по отношению к культурным учреждениям региона. Так, по инициативе главы региона, самарские работники сферы культуры получат компенсации по расходам на зарплаты во время пандемии коронавируса.

- Сейчас крайне важно поддержать работников театров, музеев, библиотек, ведь за каждым из них стоит семья, которую нужно обеспечивать, - отметил Дмитрий Азаров.

По поручению губернатора, до конца этого года работникам культурных учреждений будут в полной мере выплачены заработные платы вне зависимости от их выступлений и нагрузок, начиная с сентября 2021 года.

Кроме того, культурным учреждениям будут компенсированы расходы на коммунальные платежи. Закрыть финансовые бреши помогла также помощь из федерального бюджета. Благодаря антикризисной поддержке удалось не только сохранить творческие коллективы, но и удержать в государственных учреждениях зарплату на уровне допандемийного 2019 года.