В Самарской области нашли кладбище вертолетов Ми-26

От военных вертолетов остались лишь "скелеты". Фото: instagram.com/rooney.999

В Самарской области нашли заброшенный военный аэродром, который функционировал в 60-х годах. Фотограф, путешественник и исследователь заброшенных мест в Самарской области запечатлел кладбище вертолетов Ми-26 в Кинель-Черкасском районе.

Вертолеты буквально по частям разобрали вандалы. Фото: instagram.com/rooney.999

На кадрах видно, что техника сейчас находится в плачевном состоянии – вандалы растащили и вывезли части вертолетов, а краска на машинах со временем совсем стерлась. С вертолетов сняты винты, двигатели, редукторы и другие составляющие.

В сумерках кладбище вертолетов выглядит устрашающе. Фото: instagram.com/rooney.999

Стоит отметить, что воинская часть в селе Толкай была окончательно расформирована в 2009 году, тогда же все, что представляло ценность, было вывезено. К настоящему времени на бывшем аэродроме остались лишь «скелеты» двух вертолетов.