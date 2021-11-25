Маляр из Тольятти перевел мошенникам более 2 миллионов рублей на покупку криптовалюты

Полиция ищет преступников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские Тольятти возбудили уголовное дело по факту мошенничества в сети Интернет. 31-летний Тольяттинец поверил мошенникам и решил «выгодно» вложиться в криптовалюту.

По версии следствия, маляр из Тольятти увидел в сети Интернет заманчивое предложение вложить свои сбережения и приумножить их. Мошенник в личной переписке убедил его перевести денежные средства на свой брокерский счет, чтобы в последствии вложить их в криптовалюту.

В результате мошеннических действий тольяттинец лишился более двух миллионов рублей. Осознав, что стал жертвой мошенников, маляр обратился в полицию. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельство происшествия и личности лже-брокеров.