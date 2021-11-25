В Самаре молодой парень увидел заведенный автомобиль на охраняемой стоянке и решил на нем покататься

Угонщика нашли сотрудники ДПС Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В дежурную часть отдела полиции №2 по Самаре обратился 70-летний сторож одной из стоянок. Он сообщил, что у него с парковки угнали автомобиль «Лада Гранта». Полицейские выехали к месту преступления.

По словам заявителя, он завел свой автомобиль и на несколько минут вернулся в свою сторожку. Когда он вернулся, то машины на стоянке уже не было. Полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения и установили маршрут вероятного передвижения автомобиля. Сотрудникам ДПС была передана ориентировка разыскиваемого транспортного средства.

- На одной из улиц сотрудники дорожной инспекции заметили схожий по приметам автомобиль отечественного производства. За рулем оказался 21-летний местный житель, которого задержали и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств, - рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Молодой человек признался в совершении преступления. Он рассказал, что шел мимо стоянки, заметил заведенную машину с ключами в замке зажигания и решил покататься. Парень раскаялся в содеянном и выразил готовность сотрудничать с правоохранительными органами.

Транспортное средство было возвращено законному владельцу, а в отношении угонщика было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкцией данной статьи молодому человеку может грозить до 5 лет лишения свободы.