Военнослужащий из Самары получил 9 лет тюрьмы за жестокое убийство знакомого

Убийца несколько раз ударил ножом в шею, а затем задушил свою жертву полотенцем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего из Самары к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство человека. ЧП произошло в феврале 2021 года.

По версии следствия, находясь в квартире, между обвиняемым и его жертвой возник конфликт. Военнослужащий увидел в руках у своего знакомого нож и решил убить своего оппонента. Он выхватил оружие и нанес потерпевшему 4 удара ножом в шею, а затем начал душить свою жертву кухонным полотенцем.

Мужчина погиб, а в отношении военнослужащего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Как рассказали «КП-Самара» в суде, по совокупности приговоров путём полного присоединения неотбытой части дополнительного наказания по приговору Магнитогорского гарнизонного военного суда от 18 мая 2020 года, окончательное наказание назначено в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 4 месяца 13 дней.

Суд учел, что подсудимый имеет маленького ребенка на иждивении, чистосердечное признание и извинения потерпевшей стороне с заглаживанием вреда. Данные факты были учтены как смягчающие обстоятельства при вынесении приговора.