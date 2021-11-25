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Происшествия25 ноября 2021 7:05

В Самарской области на Kia Rio с грузовика упали трубы, пострадали два человека

Водитель MAN не закрепил должным образом груз
Анастасия ФИЛАТОВА
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Трубы упали на легковушку, которая ехала по встречной полосе

Трубы упали на легковушку, которая ехала по встречной полосе

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Утром в среду, 24 ноября 2021 года, на 22 км трассы Богатое — Самара — Оренбург в Алексеевском районе произошло серьезное ДТП. Примерно в 10 часов водитель грузовика MAN устроил «дождь» из труб. Не обошлось без пострадавших. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полиции, 50-летний водитель большегруза ехал со стороны Нефтегорска в направлении Богатого. Он плохо закрепил груз, в итоге трубы упали на автомобиль Kia Rio, который ехал по встречке. После этого легковушка вылетела в кювет.

В результате случившегося пострадали два человека: 53-летний водитель иномарки и его 30-летний пассажир. Обоих госпитализировали в ближайшую больницу.

Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства аварии. Проводится проверка.