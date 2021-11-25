Филиал Высшей школы гастрономии института Поля Бокюза хотят открыть в Самаре

Самарские повара смогут научиться готовить блюда французской кухни Фото: Мария БЕРК

В Самаре могут открыть филиал Высшей школы гастрономии института Поля Бокюза. С такой инициативой выступили рестораторы и отельеры 63 региона. Информация об этом прозвучала в ходе встречи губернатора Дмитрия Азарова с чрезвычайным и полномочным послом Франции в РФ Пьером Леви.

— Раз такой запрос от нашего бизнес-сообщества есть, надеюсь, проект будет реализован, — сказал глава региона.

Пьер Леви тоже поддержал идею сотрудничества Самарской области и Франции в сфере высшего образования. Также он заявил, что готов оказать содействие в реализации этой идеи.

Отметим, Поль Бокюз — французский шеф-повар и ресторатор. Он был одним из основоположников «новой кухни».