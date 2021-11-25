Двигатели самарского "ОДК-Кузнецов" помогли успешно стартовать ракете "Союз-2.1б"

Ракета стартовала успешно, благодаря произведенным в Самаре двигателям Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Серийные двигатели РД-107А/108А, произведенные самарским ПАО "ОДК-Кузнецов" обеспечили успешный старт ракеты "Союз-2.1б" с космическим аппаратом. Запуск, проводившийся в интересах Минобороны России, состоялся с пусковой установки № 4 площадки № 43 на космодроме Плесецк в Архангельской области.

Ракета стартовала в 4:09 по московскому времени 25 ноября 2021 года. Двигатели "ОДК-Кузнецов" установлены на I и II ступенях ракеты-носителя "Союз-2.1б". Они отработали штатно, космический аппарат вывели на целевую орбиту в расчетное время.

Подобными двигательными установками I и II ступени всех ракет-носителей типа Р-7, в том числе и РН типа "Союз", оснащаются с 1958 года. Сегодня их серийно производят на "ОДК-Кузнецов" при конструкторском сопровождении разработчика АО "НПО Энергомаш" им. академика В.П.Глушко". Как показывает статистика, двигатели работают успешно. Надежность изделий превышает 99,9 %.